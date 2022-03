Ex-PM é morto com ao menos 10 tiros na zona sul de São Paulo

Imagens de segurança flagraram o momento em que o ex-agente é alvo de mais de 20 tiros enquanto esperava a mulher e o filho voltarem da escola

WAGNER SOUZA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-policial foi demitido da corporação em 2016 e trabalhava como segurança particular



Um ex-policial militar foi morto a tiros na região do Morumbi, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro branco para ao lado do veículo do policial e os ocupantes dão mais de 20 tiros contra o agente de segurança. A vítima foi identificada como Fabiano Donizete Bueno, de 46 anos. Ele esperava a mulher e o filho voltarem da escola quando foi atingido por 10 disparos e morreu na hora. A esposa da vítima não quis gravar entrevista, mas contou que por volta das 13h deixou a filha na escola e, em seguida, ouviu vários disparos de arma de fogo e imediatamente tentou falar com o marido. Quando chegou ao lado de fora, encontrou o marido morto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou várias cápsulas calibre 9mm e .40 no local. Horas depois, o carro utilizado no crime foi encontrado incendiado em um morro da região. O ex-soldado da PM foi expulso da corporação em 2016 e era segurança particular de padarias da região. A Polícia Civil está investigando o caso.

Confira a reportagem:

*Com informações do repórter Vinícius Rangel