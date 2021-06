Ex-prefeito de Niterói lança pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro

Rodrigo Neves foi preso pela Operação Lava Jato; o político foi acusado de receber propina do sistema rodoviário da cidade

Tânia Rêgo/Agência Brasil Ricardo Neves foi prefeito de Niterói por dois mandatos: 2012 - 2016 e 2016 - 2020



O ex-prefeito da cidade de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), anunciou que pretende concorrer ao governo do Rio de Janeiro em 2022. O anúncio da pré-candidatura aconteceu em um evento em memória ao ex-governador do estado Leonel de Moura Brizola, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Brizola morreu há 17 anos e é um dos vários políticos da história do Rio e do Brasil. O evento em São Borja contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que deu benção a essa pré-candidatura lançada por Rodrigo Neves. A gestão do político em Niterói foi bem avaliada. Neves, porém, esteve preso na época em que a Lava Jato mirava relação entre empresas e governos. O ex-prefeito foi acusado de receber propina do sistema rodoviário da cidade. Além de Rodrigo Neves, alguns nomes já começaram a se apresentar ao governo do Rio de Janeiro. O próprio governador em exercício, Cláudio Castro, já demostrou interesse e existe a possibilidade do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) se candidatar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga