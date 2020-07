Exército ajuda na desinfecção do Aeroporto Internacional de São Paulo

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Os homens do Comando Conjunto Sudeste usaram um produto químico a base de cloro e álcool para limpar saguões, salas de embarque e onde as pessoas colocam as mãos



Homens do Exército Brasileiro fizeram uma operação para desinfectar o terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. A ação ocorre no mesmo dia em que o governo federal prorrogou, por mais 30 dias, as restrições para entrada de estrangeiros no país.

Os homens do Comando Conjunto Sudeste usaram um produto químico a base de cloro e álcool para limpar saguões, salas de embarque e onde as pessoas colocam as mãos. Os militares usaram roupas especiais para se proteger do coronavírus, mas não precisaram se preocupar com o movimento, já que havia poucas pessoas no terminal.

O major do exercito, Paulo Santos, afirmou que a desinfecção precisa ser repetida depois de algumas semanas.

*Com informações do repórter Victor Moraes