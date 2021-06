Exigência de documento dificulta vacinação de grávidas em SP, diz entidade

Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo defende que não seja necessária uma recomendação médica para que gestantes e puérperas possam tomar a vacina contra a Covid-19

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Entidade argumenta que as mulheres precisam agendar novas consultas para obter o documento, situação que penaliza a parcela mais pobre da população



A Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo (SOGESP) fez um apelo para que a prefeitura da capital retire a necessidade de grávidas e puérperas apresentarem um documento com recomendação médica para tomar vacina contra a Covid-19. Segundo a SOGESP, a obrigatoriedade está dificultando o acesso ao imunizante. A entidade argumenta que, para obter o documento, as mulheres precisam agendar novas consultas, penalizando principalmente a parcela mais pobre da população. A presidente da associação, Rossana Pulcineli, reforçou que a secretaria Estadual de Saúde já retirou a necessidade da recomendação médica. “A pessoa que poderia já estar se vacinando, vai ter que agendar uma consulta, conseguir essa consulta, conseguir esse relatório para poder ser vacinada. E com a situação que temos da Covid-19 no Estado e na cidade de São Paulo, nós precisamos ser rápidos.”

Rossana Puclineli, também garante que não há contraindicações na vacinação de grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz. “Não há nada específico que uma grávida possa ter. As duas vacinas que estão sendo orientadas são as que o PNI definiu, então são as vacinas da Pfizer e CoronaVac. E não há nenhuma situação que exista uma contraindicação para vacinação de gestantes”, ressaltou. Por meio de nota, a secretaria Municipal da Saúde afirmou que seguem as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A pasta completou que, até a tarde desta terça, cerca de 17 mil grávidas e mais de cinco mil mulheres que deram à luz recentemente tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19.

*Com informações da repórter Nanny Cox