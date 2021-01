Exposição em São Paulo mostra relação de japoneses com embalagens de presente

Ao todo, 108 embalagens premiadas no Japan Package Design Awards compõem a apresentação

Reprodução / Jovem Pan Entre os objetos pouco convencionais também estão bebidas e produtos orgânicos



No Japão, a embalagem de um presente é considerada tão importante quanto o que está dentro da caixa. Responsável por cativar os consumidores em prateleiras e vitrines, alguns desses embrulhos fazem parte da exposição “Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão” na Japan House, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ao todo, 108 embalagens premiadas no Japan Package Design Awards deste ano que compõem a apresentação. Entre os objetos pouco convencionais também estão bebidas, como vodka e saquê com embalagens que remetem aos barris onde são envelhecidas, e produtos orgânicos, como cerejas embrulhadas em um tipo de porta joia e mangas em caixas decoradas.

Para o presidente da Japan House, Eric Klug, a exposição traz o que há de mais atual no mercado japonês e representa os hábitos de consumo do país. “Ela mostra um pouquinho o dia a dia dos japoneses. Então vemos os produtos que são consumidos, como são consumidos. A exposição é sobre embalagens, mas dá um vislumbro do cotidiano japonês de maneira muito especial. Mostrar essa valorização no Japão do ato de presentear, da apresentação. A apresentação é fundamental na cultura japonesa”, explicou. Para visitar a exposição, que é gratuita e acontece de terça a domingo, das 11h às 17h, é recomendado agendar um horário no site da Japan House.

*Com informações do repórter Victor Moraes