Exposição interativa ao ar livre é opção segura de lazer em São Paulo

Tradicional mostra 3M de arte comemora 10 anos com obras em área verde do Parque Ibirapuera

Rovena Rosa/Agência Brasil Instalação Teatro parque arqueológico, da artista Camila Sposati, na 10ª Mostra 3M de Arte, no Parque Ibirapuera



Com participação de 10 artistas nacionais, cada obra da 10ª Mostra 3M de Arte foi projetada com exclusividade para ser exibida no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Por trás de cada instalação, uma mensagem escondida, que conversa com a história do lugar, explica a curadora Camila Bechelany. “A gente tá no meio da natureza, mas é natureza artificial. E ela montou essas raízes feitas de mangueiras no meio das árvores, é como se elas alimentassem o lago. Então vai formando 511 braços de mangueira e chega no lago”, diz. E quem visita o local, é convidado, na instalação “objeto horizonte”, a refletir e responder a pergunta: Como você sonha a cidade do futuro? Depois disso, o visitante tem a oportunidade de “registrar” a sua resposta e também escutar o pensamento de outras pessoas, que passaram pelo local. A obra ” O brilho da liberdade diante dos seus olhos”, instalada próxima do planetário, é inspirada na biografia de uma mulher negra que lutou pelo fim da escravidão nos Estados Unidos e usava a observação das estrelas como guia para a rota de fuga.

Outra obra que chama atenção vem do alto. Um drone com um alto-falante sobrevoa a área verde e traz poemas. O “púlpito público”, composto por três escadas e quatro megafones, fala sobre convivência e um ponto comum possível a todos: um espaço onde todos têm voz. Essas e outras obras da exposição “Lugar Comum: Travessias e Coletividades na Cidade”, estarão disponíveis até o dia 6 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares. A mostra é gratuita.

*Com informações da repórter Caterina Achutti