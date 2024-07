‘Extinção da Cracolândia se dá olhando o todo’, diz Tarcísio de Freitas

Governador acredita que transferência da sede administrativa do governo estadual para o centro vai mitigar os problemas na região

Tarcísio afirmou que o objetivo do governo é intensificar as operações na Cracolândia



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se pronunciou sobre a situação da Cracolândia durante uma agenda no interior do Estado. Após retornar de viagens internacionais relacionadas à Sabesp, o governador destacou que a Cracolândia, na região central da capital paulista, é apenas a “ponta do iceberg” de um problema muito maior. Segundo ele, há um “ecossistema criminoso subjacente” que sustenta a concentração de usuários de drogas e dependentes químicos na região. Tarcísio afirmou que o objetivo do governo é intensificar as operações na área para desmantelar as organizações criminosas que atuam ali. Ele ressaltou que a cena aberta de uso de drogas é apenas uma parte visível de um problema mais complexo, que envolve traficantes e outros criminosos. “A extinção da Cracolândia se dá quando você enxerga o todo”, declarou.

O governador também mencionou que a revitalização do centro de São Paulo, um projeto em parceria com a gestão municipal, pode contribuir para mitigar os problemas na Cracolândia. O plano inclui a transferência do Centro Administrativo do Governo de São Paulo, incluindo as secretarias e o Palácio dos Bandeirantes, para a região dos Campos Elísios, próxima à Cracolândia. A ideia é mostrar aos criminosos que o governo está atento e presente na área. Esta não é a primeira tentativa de resolver o problema, mas a gestão estadual acredita que a proximidade do governo pode fazer a diferença.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini