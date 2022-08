Fábio Faria defende 5G na Amazônia: ‘Índios querem internet’

Ministro afirmou que nova tecnologia deverá chegar em todas as capitais do país até setembro deste ano

Foto: Alan Santos/PR Ministro das Comunicações, Fábio Faria,



“Um grande avanço”, é assim que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, classifica a chegada do 5G ao Brasil. Ele reiterou que a expectativa da pasta é de que a tecnologia seja implementada em todas as capitais brasileiras até o final do mês de setembro. Até lá, o processo estará em fase de teste. As declarações foram dadas durante o seminário sobre o 5G realizado pelo Ministério das comunicações. Levar a tecnologia para o interior do país não é uma tarefa simples. Especialista estimam até dez anos. Faria afirmou que o processo de interiorização será realizado por meio de satélites. O ministro falou ainda sobre a conectividade na Amazônia. “Não adianta só preservar a Amazônia sem cuidar povo que está lá. A gente tem que fazer os dois, preservar a floresta, preservar a mata que nós temos, mas a gente tem que cuidar das pessoas que moram lá. E é com tecnologia. Se você chega hoje numa aldeia indígena, em qualquer lugar da Amazonia: ‘O que é que vocês querem aqui?’ ‘Internet’. Os índios querem internet“, disse.Falando à imprensa, Faria lembrou da falta de semicondutores no mundo, materiais essenciais para produtos tecnológicos, e disse que pretende atrair para o território brasileiro indústrias do setor. “Nós temos hoje no mundo um problema de falta de chips, de falta de semicondutores, todos os semicondutores do mundo, praticamente, são produzidos em Taiwan, uma parte na Coreia do Sul e uma pequena parte nos Estados Unidos. Então, esses outros países que estão fora, nós temos hoje um interesse muito grande de atrair uma fábrica de semicondutores para o nosso país, podendo fazer em parceria com outros países também”, afirmou.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter tecnologia 5G. No início deste mês de agosto, a capital paulista já começou a implementar. Inicialmente, a conexão vai cobrir cerca de 25% da área urbana. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), também esteve no evento e afirmou que São Paulo pretende avançar cada vez mais nesta pauta. “Com essa questão do 5G, nós vamos poder ampliar ainda mais os nossos serviços, vamos colocar a cidade e evidentemente o país em outro patamar”, disse. O ministério da Economia estima que uso de soluções 5G terão impacto de R$ 590 bilhões por ano.

*Com informações da repórter Camila Yunes