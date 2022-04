Falso entregador suspeito de matar jovem diz que vítima ‘avançou contra ele’

Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos se entregou à polícia após intensa negociação; crime aconteceu na segunda-feira, 25, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Acxel Gabriel afirmou que a vítima teria "avançado contra ele"



O principal suspeito de ter matado Renan Silva Loureiro, de 20 anos, durante um roubo no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, se entregou nesta sexta-feira, 20. Identificado como Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, o falso entregador afirmou que a vítima teria “avançado contra ele” e, com medo, ele acabou atirando. “Saí para tentar arrumar um dinheiro de alguma forma, passei e vi eles, dei a volta. Aí eu vi uma mulher. [Ele foi proteger ela?] Não, ele foi para cima de mim”, diz Acxel Gabriel em vídeo da Polícia Civil . O crime aconteceu na última segunda-feira, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram Renan e a namorada sendo abordados e mostram eles tentando fugir. Pelas imagens é possível ver a reação de Renan quando o assaltante se aproxima da namorada dele, momento em que acontecem os disparos. Acxel Gabriel se entregou à polícia após intensa negociação. Segundo o delegado Rogério Barbosa, os policiais localizaram uma residência que seria do pai do assaltante.

“Quando chegaram em um beco, uma pessoa correu. A gente acredita que seja o pai dele, que era o dono da casa. Na casa foi encontrado a bag [mochila térmica], a jaqueta e uma arma de fogo escondida no fogão. […] Conseguiu achar vestígios de sangue em um dos tênis apreendidos, foram achados vestidos de sangue na jaqueta e na bag”, menciona. “A descrição que ele dá é que saiu de moto, estaria devendo um valor para um agiota, que saiu procurando uma vítima para conseguir um dinheiro, principalmente roubando celular e aí teria encontrado uma senhora antes, mas não quis roubar a senhora e viu esse casal. Ele fez a abordagem do casal e diante da reação que o Renan teria tido, ele teria se assustado porque o Renan era maior que ele e fez os disparos”, explica o delegado. Axcel Peres já tinha passagens pela polícia por roubo. Agora, ele foi indiciado por latrocínio.

