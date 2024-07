Falta de energia na Ilha do Governador (RJ) afeta hospitais e faz moradores jogarem comida fora

Em entrevista à Jovem Pan, Isabela Cristina Cavalcante de Jesus afirma que seu trabalho de home office foi prejudicado; população afirma que problema se arrasta desde o início do ano

Reprodução/Jovem Pan News Isabela Cristina Cavalcante de Jesus falou à Jovem Pan sobre os problemas causados pela falta de luz na Ilha do Governador



A crise de energia elétrica na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, está impactando serviços essenciais e a vida dos moradores. Desde o início do ano, a falta de luz tem sido uma constante, causando prejuízos imensuráveis. Moradores relatam que a situação é caótica, com quedas de energia frequentes que afetam tanto o cotidiano quanto o trabalho. Isabela Cristina Cavalcante de Jesus, moradora da região, conta que perdeu toda a compra do mês devido à falta de energia por dias seguidos. Ela teve que descartar alimentos que estavam em perfeitas condições de consumo. Além disso, seu trabalho em home office foi duramente afetado, pois depende de energia e internet para exercer suas funções. As quedas de luz a deixaram sem acesso, prejudicando seu desempenho profissional. “A gente está com problema desde o início do ano. Não só eu como os vizinhos tivemos que gastar tudo de novo com compra de mercado. Minha geladeira estava cheia, tive de jogar fora alimentos perfeitamente bons para o consumo”, disse Isabela.

Os serviços essenciais e de atendimento prioritário à população também estão sendo atingidos. Hospitais e maternidades na Ilha do Governador enfrentam dificuldades devido às interrupções no fornecimento de energia. Moradores questionam quem irá ressarcir as perdas causadas pelo descaso da Light, concessionária responsável pelo serviço. A empresa, que está em recuperação judicial, com uma dívida superior a 11 bilhões de reais, não oferece previsão de solução para o problema. A falta de investimentos na infraestrutura é apontada como a principal causa das interrupções. A Ligh não deu previsão de quando o transtorno pode terminar. A empresa culpa ligações clandestinas e fraudes pelo problema. Além disso, destaca que “mais de 330 profissionais técnicos que estão varrendo toda a rede, identificando pontos de reforço e executando reparos preventivos”.

*Com informações do repórter Daniel Lian