Falta de profissionais preocupa secretarias de saúde pelo Brasil

Fabio Frustaci/EFE Os especialistas também alertam que a pandemia no Brasil está entrando na fase mais aguda e atingindo pequenas cidades



As Secretarias de saúde temem um “apagão” de médicos e outros técnicos da área para o enfrentamento do coronavírus. Os profissionais concordam sobre a necessidade de se ampliar leitos de UTI e obter mais

equipamentos, como respiradores.

No entanto, faltará mão de obra nas próximas semanas em boa parte do Brasil, quando é esperada a fase aguda da pandemia. O integrante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela, cita a grande quantidade de médicos afastados do trabalho.

Em audiência na Câmara, Leonardo Vilela pediu apoio aos deputados em medidas contra a pandemia.

A cientista Natália Pasternak, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, avalia que o Brasil precisa ampliar a testagem para a Covid-19. Ela acrescenta que ainda é cedo saber se a imunidade, caso exista, vai durar muito tempo.

Os especialistas também alertam que a pandemia no Brasil está entrando na fase mais aguda e atingindo pequenas cidades.

*Com informações da repórter Renan Porto