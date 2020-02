Faltam máscaras cirúrgicas no Rio com ameaça do coronavírus

EFE/Yang Ji-Woong Máscaras se tornaram item indispensável nos países afetados pelo coronavírus; no Brasil, objetos começam a faltar



Máscaras cirúrgicas utilizadas por médicos, enfermeiros e profissionais de hospitais, e agora por moradores de países com casos de coronavírus já estão faltando no Rio de Janeiro.

A preocupação do carioca e do fluminense é com a possibilidade do surto da doença se transformar em uma epidemia ou pandemia. Uma máscara como essa custa, em média, de R$ 6 a R$ 10 em lojas de suprimentos hospitalares do Rio.

Da zona norte a zona sul, é possível observar a variação de preço do produto ou a falta dele. Segundo os fornecedores, a demanda por máscaras aumentou vertiginosamente à medida que o tempo foi passando e foram também avançando as informações sobre a doença.

Na China, são cerca de 300 mortes, e países próximos também já tem registros de casos confirmados ou suspeitos. No último balanço do Ministério da Saúde, são quase 20 os casos investigados no país. O Rio de Janeiro não tem sequer um caso suspeito.

Todos as suspeitas estão sendo analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e os primeiros exames devem ser divulgados já a partir desta semana.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.