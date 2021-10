Famílias de Brumadinho vão receber recursos de acordo em novembro

Valores serão pagos pelos próximos quatro anos e abrangem mais de 100 mil envolvidos

Bombeiros/Minas Gerais Bombeiros ainda trabalham no entorno em busca de oito vítimas da tragédia



As famílias das vítimas da tragédia de Brumadinho vão começar a receber os recursos do programa de transferência de renda no mês novembro. O montante é originário da própria Vale e faz parte de um acordo assinado pela mineradora com as autoridades. Os valores serão pagos pelos próximos quatro anos e abrangem mais de 100 mil envolvidos. O rompimento da barragem, em Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019, causou a morte de 270 pessoas. Os bombeiros ainda trabalham no entorno em busca de oito vítimas da tragédia. Em audiência na Câmara, a Defensora Pública de Minas Gerais Adriana Campos Pereira afirmou que a reparação não vai parar. “A defensoria está acompanhando, junto a outras entidades, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, as questões coletivas que estão sendo tratadas”, disse.

O presidente da Associação de Familiares de Vítimas de Brumadinho, Alexandra Costa, afirma que ainda espera punições exemplares. “Uma das maiores homenagens que nós poderemos ter é a punição. Ainda temos oito vítimas não encontradas. Nós esperamos que seja feita justiça necessária para os nossos familiares possam ter um pouco mais de alento na nossa árdua e difícil caminhada”, afirmou. Para Alexandra Costa, os envolvidos na tragédia têm que ser julgados nos tribunais de Minas Gerais. No último dia 19, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela extinção do processo criminal que corria no Estado e o caso está agora na 9ª Vara Federal.

*Com informações da repórter Camila Yunes