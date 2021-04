Faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos tem alta de 11% no último ano

Na comparação com março do ano passado, esse crescimento foi de 29%; nos últimos 12 meses, 40 mil carteiras foram assinadas

Governo de Santa Catarina/Divulgação/Agência Brasil O faturamento líquido atingiu R$ 17 bilhões



Indústria de máquinas e equipamentos atravessa pandemia da Covid-19 com forte crescimento. Na comparação com março do ano passado, o faturamento líquido registrou crescimento de 29%. Nos últimos 12 meses, o setor contabiliza alta de 11%. É o que explica o presidente da Abimaq, José Velloso. “Nós estamos ainda em crescimento, um crescimento crescendo aqui no mercado interno, as exportações começando a melhorar e as importações também. No emprego, a gente continua aumentando a nossa contratação. Em 12 meses, em relação ao ano anterior, nós contratamos 40 mil novos empregados com carteira assinada.” O faturamento líquido atingiu R$ 17 bilhões. Máquinas para Infraestrutura, setor Rodoviário, Embalagens para Bens de Consumo e Agricultura, segmento que cresceu 60% sobre o trimestre de 2010, lideram o desempenho de bens de capital.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos