Fazemos ‘grandes esforços’ para que Leite continue no PSDB, diz Vinholi

Presidente da Executiva de São Paulo diz que discussões internas ‘sempre vão existir’, mas exalta importância do governador para o quadro político da legenda

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vinholi também foi questionado sobre a possível saída de Eduardo Leite do PSDB



O secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo e presidente da Executiva Estadual do PSDB-SP, Marco Vinholi, considera que o governador João Doria, pré-candidato tucano à presidência da República, tem “as condições para reerguer a economia do país”. A avaliação foi feita neste sábado, 26, em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “Quem tem possibilidade, dentre as opções, de reestabelecer a economia, reerguer o país e atuar como um gestor, que possa de fato melhorar a vida das pessoas, é o governador João Doria. Portanto, não tenho dúvida do crescimento [nas pesquisas]”, afirmou. Mesmo com o governador alcançando apenas 2% das intenções de votos nas atuais pesquisas, Vinholi acredita que vai conseguir avançar e se colocar como uma alternativa à “polarização radical” entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. “João Doria vai apresentar à população as suas credenciais com coerências e verdade”, completou.

Além de falar sobre a candidatura de João Doria, Vinholi também foi questionado sobre a possível saída de Eduardo Leite do PSDB para filiação ao Partido Social Democrático (PSD). Segundo ele, há um esforço para que o governador do Rio Grande do Sul continue na legenda. “Estamos fazendo grande esforços para que Eduardo Leite fique no partido, ele tem uma relevância para nós. Discussões internas sempre vão existir, mas a importância para nós é que o Eduardo possa integrar esse campo, possa permanecer dentro do partido alguém que tem uma trajetória muito relevante no partido e nós fazemos votos que ele possa continuar a ter toda importância”, reforçou. Marco Vinholi confirmou que deixa seu cargo no governo estadual no dia 2 de abril para, segundo ele, atuar nas campanhas de Doria, Rodrigo Garcia e dos deputados federais.