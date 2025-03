Federação Paulista veta estádio do Pacaembu de receber jogos

Decisão foi tomada uma vez que, o estádio utilizava um alvará provisório e não regulamentou mais os documentos necessários para sediar as partidas

Maricy de Andrade Queiroz/Estadão Conteúdo - 22/09/2008 A proibição impacta diretamente a Portuguesa, que vinha utilizando o Pacaembu para seus jogos do Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol tomou uma decisão drástica ao proibir a realização de jogos no icônico estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, localizado em São Paulo. Esta medida foi adotada devido à ausência de um alvará definitivo que permita a realização de eventos esportivos no local. O Pacaembu, que já foi palco de memoráveis partidas, incluindo finais da Copa Libertadores, encontra-se atualmente sob concessão privada. Recentemente, o estádio sediou a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre São Paulo e Corinthians, utilizando um alvará provisório, mas desde então, a situação não foi regularizada.

A proibição impacta diretamente a Portuguesa, que vinha utilizando o Pacaembu para seus jogos do Campeonato Paulista, enquanto seu estádio, o Canindé, está em reformas. A Federação Paulista de Futebol aguarda a regularização do alvará para que o estádio possa ser liberado novamente para partidas de futebol. No entanto, a concessionária responsável pela administração do estádio, Alegra Pacaembu, ainda não se manifestou sobre a situação, e não há previsão de quando essa pendência será resolvida.