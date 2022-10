Feira do Empreendedor do Sebrae ocorre em São Paulo até a próxima terça-feira

Evento apresenta possibilidades de formalizar pequenos negócios e aprovar linhas de crédito na hora para o desenvolvimento de pequenos negócios

Jovem Pan Feira do Empreendedor do Sebrae é considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo



A décima edição da Feira do Empreendedor, do Sebrae, a maior feira de empreendedorismo do mundo, foi aberta na última sexta-feira, 7, e vai até a próxima terça-feira, 11, no São Paulo Expo, no início da rodovia dos imigrantes. O evento também é realizado digitalmente pela plataforma Sebrae Experience. O evento conta com 600 expositores, palestras e a expectativa de reunir 120 mil pessoas até o encerramento. O presidente do Sebrae São Paulo, Tirso Meireles, comenta que a pandemia da Covid-19 impulsionou o desemprego e a crise econômica, o que levou ao desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil durante aquele momento. Como vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Meireles analisa também o impacto da crise sanitária no agronegócio: “O que é o arranjo produtivo local: você ter uma cidade com processo produtivo fortalecido e, a partir da vocação da cidade, desenvolver o turismo, o artesanato, agricultura para abastecimento local e regional. Com isso, se faz a segurança alimentar da região e, automaticamente, se fortalece a exportação dos produtos para segurança alimentar mundial, porque não tem alimento no mundo, e o Brasil, hoje, é o grande celeiro para que a gente possa colaborar com mais de 200 países pela exportação de produtos agrícolas brasileiros”. A Feira do Empreendedor conta com uma parte prática, com aulas de moda, beleza, alimentação e negócios digitais. Além de setores que ensinam os empreendedores a lidar com o crédito. “Não é incomum as pessoas assistirem as aulas práticas, sentarem na parte do crédito e já saírem daqui com sua empresa formalizada e com um a linha de crédito aprovada. A gente chama esse programa de empreenda rápido”, afirma Diego Smorico, gestor do projeto de crédito do Sebrae-SP.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos