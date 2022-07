Feriado de 9 de julho: Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo neste sábado

Feriado que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 afeta funcionamento de transportes e de alguns comércios; confira o que muda

Eduardo Saraiva/Divulgação Governo do Estado CPTM terá operação de domingo ao longo deste feriado



O feriado estadual de 9 de julho não estava entre aqueles que foram antecipados pelo Estado e pelos municípios de São Paulo durante a pandemia. Portanto, neste sábado, algumas coisas têm funcionamento diferenciado. Nos transportes, os trens estarão com uma operação semelhante a um domingo na CPTM e as linhas operadas pela Linha Mobilidade terão funcionamento normal para sábado. As linhas do Metrô também terão funcionamento normal. A linha 4-Amarela terá operação de domingo enquanto a linha 5-Lilás terá operação normal para sábados. A EMTU seguirá horários de domingo. Os Correios não funcionam na baixada santista, grande São Paulo e capital. Os postos do Poupatempo também estarão fechados. Os parques ficam abertos e os shoppings podem modificar os horários. Os serviços de saúde, como UPAs, pronto-socorro e hospitais municipais funcionam normalmente, enquanto as AMAs e UBSs integradas vão funcionar as 7h às 19h, seguindo vacinação contra Covid-19, gripe e sarampo.

*Com informações a repórter Nanny Cox