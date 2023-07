Fernando Holiday deixa o Republicanos após nove meses na sigla

Vereador havia se filiado à legenda em outubro de 2022, após não conseguir se eleger para a Câmara dos Deputados pelo Novo

Reprodução/Facebook/Fernando Holiday Vereador de São Paulo, Fernando Holiday, anunciou nesta quinta-feira, 13, a sua saída do partido Republicanos



O vereador de São Paulo Fernando Holiday anunciou nesta quinta-feira, 13, a sua saída do partido Republicanos. Ele havia se filiado à legenda em outubro de 2022, após não conseguir se eleger para a Câmara dos Deputados pelo Novo. Em comunicado nas redes sociais, o vereador disse que agora está “temporariamente sem partido”. O parlamentar frisa que segue normalmente exercendo as funções no Legislativo. “Comunico aos meus eleitores e seguidores que nessa semana a Justiça Eleitoral homologou minha solicitação de desfiliação do partido Republicanos. A partir desse momento, estou temporariamente sem partido, mas exercendo normalmente minhas funções como vereador de São Paulo”, escreveu no Twitter. Fernando Holiday também agradeceu pelo tempo que permaneceu no partido. “Agradeço ao Republicanos pela oportunidade e pela compreensão das minhas razões que levaram a esta desfiliação. Tenho convicção de que o período em que permaneci no partido foi de grande aprendizado e crescimento político. Sigo no caminho de defesa da direita, dos princípios conservadores e liberais, na esperança de poder contribuir cada vez mais pela nossa liberdade sob a liderança do presidente Bolsonaro“, acrescentou.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.