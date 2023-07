Fiesp prepara manifesto e evento em favor da reforma tributária

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), projeto de simplificação do sistema tributário brasileiro deve ser votado ainda nesta semana

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Fachada da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)



A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) vai apoiar a reforma tributária por meio de um manifesto. O anúncio foi feito pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, em uma reunião da diretoria. O presidente sinalizou planejar um evento para trazer políticos interessados em apoiar a reforma tributária e contar com mais setores além da indústria: “Trazendo não só industriais como outros setores de atividade econômica. Trazermos o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, trazermos o ministro Haddad, trazermos o secretário especial para a reforma tributária, o Bernard Appy, trazermos, obviamente, o relator do projeto que circula na Câmara, o Aguinaldo Ribeiro”. O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, participou da reunião e afirmou que é impossível ter mais aumento de tributos e que a qualidade dos gastos precisa de equilíbrio na reforma.

“A nossa estrutura tributária já não comporta mais aumentos e, por outro lado, o governo eleito não trabalha com a hipótese de cortes de programas sociais, o que faz com que ele seja coerente com o que prometeu nas eleições. O que nos resta, é nisso que eu gostaria de me aprofundar, com a satisfação de ter visto a ministra Simone Tebet compreender o seu papel ali, em vez de falar de cortes de despesas, vamos falar de qualidade do gasto”, declarou o ministro. A proposta da reforma tributária prevê a substituição de cinco tributos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IVA) gerido pela União, Estados e municípios. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) a reforma tributária deve ser votada ainda nesta semana.

*Com informações do repórter Misael Mainetti