Filho de Flordelis pede liberdade condicional

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Imagem do momento em que os filhos de Flordelis foram julgados



Um filho da ex-deputada federal Flordelis que está preso, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, entrou com um pedido na justiça do Rio de Janeiro de liberdade condicional. Ele foi julgado no último dia 12 deste mês de abril e condenado por associação criminosa armada. Ubiraci pegou uma pena de dois anos e dois meses, mas já está preso há um ano e oito meses. O pedido de condicional foi apresentado pelo advogado Luiz Gregório, que também representa a ex-deputada Flordelis, presa desde o ano passado. Ele alega que Ubiraci já cumpriu a pena necessária para conseguir um benefício.

Carlos Ubiraci está detido no presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi preso em agosto de 2020. Se conseguir liberdade condicional, ele fica obrigado a cumprir apenas algumas medidas restritivas impostas pela vara de execuções penais. Precisa ter um trabalho lícito e também cumprir outras determinações. No entanto conseguiria se livrar de várias restrições.

O julgamento de Flordelis está programado para acontecer no mês de maio na justiça de Niterói. Segundo o Ministério Público e polícia do Rio de Janeiro, ela arquitetou o assassinato do marido, o pastor do Anderson do Carmo. O motivo: desavenças na gestão das finanças da família. A defesa de Flordelis tenta retirar o júri de Niterói e levar para o Rio de Janeiro, alegando que a juíza do caso seria parcial e que já estaria previamente disposta a condenar a pastora.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga