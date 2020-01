Final da Copa São Paulo é primeiro grande evento no Pacaembu sob gestão privada

Guilherme Rodrigues/Estadão Conteúdo Estádio Paulo Machado de Carvalo, o Pacaembu



O Pacaembu recebe neste sábado uma de suas últimas partidas de futebol com a atual configuração de arquibancadas e estrutura física.

A final da Copa São Paulo 2020 entre Grêmio e Internacional, que acontece às 10h, marca o fim de uma era de eventos esportivos e culturais que aconteceram no complexo do Pacaembu, que agora, passa para a iniciativa privada.

Assinada em setembro do ano passado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP),, a gestão do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho passa hoje para a concessionária Allegra Pacaembu, que terá os direitos de exploração por 35 anos.

Dentre as diversas mudanças em todo o estádio e ginásios anexos, a mais famosa é a demolição do tobogã, parte da arquibancada atrás de um dos gols do estádio. No lugar, o projeto prevê a construção de um prédio de cinco andares com restaurantes e lojas.

A praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram de fora da concessão e não poderão ser modificados.

Construído em 1940, o Pacaembu abrigou seis jogos da copa do mundo de 1950, incluindo um jogo da seleção brasileira.