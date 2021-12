Fiocruz aponta que 12 milhões de pessoas estão com dose de reforço da vacina atrasada

Até 8 de dezembro, 74,95% da população brasileira já havia recebido ao menos uma dose dos imunizantes contra a Covid-19, sendo que 64,78% estava com o esquema vacinal completo

EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZ Estudo aponta que apenas 16% dos municípios apresentam mais de 80% da sua população com a vacinação completa



Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que quase 12 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço contra a Covid-19 atrasada. A pesquisa, realizada pelo Painel Monitora Covid-19, avaliou também fatores sociais, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que refletem nas taxas de imunização. Segundo o estudo, os municípios com menor IDH possuem taxas mais baixas de vacinação, enquanto no Sul do país 30% das cidades apresentam mais de 80% da população com vacinação completa. Na região Norte, por exemplo, esse percentual cai para 1,1%. Até o dia 8 de dezembro, 74,95% da população brasileira havia recebido a primeira dose dos imunizantes, sendo que 64,78% estava com o esquema vacinal completo e 9,04% haviam recebido a terceira dose. Além disso, apenas 16% dos municípios apresentam mais de 80% da sua população com a vacinação completa. Os especialistas também reforçaram a importância da manutenção de medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e a não recomendação de grandes eventos, que causam aglomerações.

*Com informações do repórter Fernando Martins