Fiocruz começa a produzir insumos para vacina neste mês

Fundação recebeu matéria-prima para produção do IFA nacional na última quarta-feira e deve ter mais remessas no futuro

REUTERS/Pilar Olivares/27/01/2021 IFA das vacinas da Fiocruz será produzido no Brasil



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) espera iniciar ainda na segunda quinzena deste mês a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para que a confecção das vacinas contra a Covid-19 se torne 100% nacional. A primeira remessa da matéria-prima para produção chegou na última quarta-feira, 2, e outros lotes devem ser enviados ao Brasil nos próximos meses. Apesar da chegada dos insumos, o processo regulatório de produção do IFA nacional deve levar cerca de dois meses. É possível que a Fiocruz produza e estoque as vacinas enquanto aguarda o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, a fundação negocia com a Anvisa a possibilidade da antecipação dos prazos dentro do processo regulatório. A Fiocruz estima entregar no segundo semestre deste ano 100 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização: metade com o IFA produzido no país e a outra metade com o IFA importado. Até agora, porém, o órgão não conseguiu assinar contrato com a Astrazeneca para viabilizar a importação do IFA e estabelecer um programa de entregas do insumo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga