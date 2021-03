Fiocruz confirma eficácia de vacina contra variante de Manaus

Estudos definitivos devem ser divulgados nesta semana confirmando a efetividade do imunizante

Variante de Manaus é semelhante a mutação encontrada no Reino Unido



Representantes da Fiocruz confirmaram a notícia dada na semana passada pela Jovem Pan, de que a vacina de Oxford/AstraZeneca protege as pessoas contra a variante P1 de Manaus da Covid-19. De acordo com o diretor da Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma, e o vice presidente da Fiocruz, Marco Krieger, os estudos preliminares já apontam nessa direção e os estudos definitivos devem ser divulgados nesta semana confirmando a efetividade da vacina contra a variante brasileiras — que seria similar com a mutação do Reino Unido. Quem deu mais detalhes sobre esse assunto é o vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger. “Esse estudo vai mostrar um perfil muito semelhante à variante da Inglaterra, que foi a primeira de preocupação. Lá se avaliou a efetividade muito grande na aplicação no sistema público de saúde.”

*Com informações do repórter Rodrigo Viga