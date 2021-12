Fiocruz defende imunização de crianças para ampliar cobertura vacinal contra Covid-19

Estudo aponta que o país está próximo da estagnação, com quase 75% da população imunizada com a primeira dose

Bienvenido Velasco/EFE Nos Estados Unidos mais de 7 milhões de doses da Pfizer já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos



Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta a importância da vacinação de crianças de 5 a 11 anos e de pessoas que vivem em locais remotos para aumentar a cobertura vacinal no Brasil. Atualmente, se consideradas todas as pessoas acima de 11 anos, cerca de 85% dos brasileiros poderiam se vacinar contra a Covid-19. Segundo a pesquisa, o ritmo da vacinação da primeira dose está em desaceleração desde setembro. Para os pesquisadores, a cobertura vacinal já está próxima do seu limite, com quase 75% da população imunizada com a primeira dose. O imunologista Renato Kfouri diz que não há motivos para atrasar a vacinação pediátrica. “Embora as vacinas não sejam 100% eficazes na redução da possível transmissão, reduzem de maneira significante. Vacinados transmitem muito menos do que não vacinados. A posição da Câmara Técnica Assessora é a favor da vacinação e esperamos que em breve sejam incluídas todas as vacinas licenciada”, disse. Nos Estados Unidos mais de 7 milhões de doses da Pfizer já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos, reforçando sua segurança.

*Com informações do repórter Victor Moraes