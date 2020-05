Fiocruz estuda parcerias para a produção de vacina contra a Covid-19

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT O diretor de Bio Manguinhos da Fiocruz, Maurício Zuma, explicou que todas as parcerias são avaliadas



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) analisa projetos mais avançados de vacinas contra o coronavírus no mundo para tentar uma produção conjunta. De acordo com a instituição, existem mais de 160 trabalhos em andamento em todo o planeta. Os pesquisadores evitam fazer projeções, mas é possível descobrir uma vacina para a Covid-19 até o ano que vem.

Em audiência na Câmara, nesta quarta-feira (27), o diretor de Bio Manguinhos da Fiocruz, Maurício Zuma, explicou que todas as parcerias são avaliadas. Ele acrescenta que ainda é cedo falar em recursos, mas espera o apoio federal.

O diretor do laboratório de imunologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), Jorge Kalil, pondera que os estudos no Brasil esbarram na burocracia. Kalil lembra que o financiamento privado também é importante nas pesquisas.

A diretora Médica da Sanofi Pasteur no Brasil, Sheila Homsani, ressalta que a empresa tem duas frentes de trabalho para a vacina contra a Covid-19, mas evita dar prazos para o desenvolvimento da imunização. Além da vacina, laboratórios investem pesado no desenvolvimento de testes para constatar o coronavírus.

