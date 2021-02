Flávio Bolsonaro tenta afastar procuradora de investigações por fraude na declaração de bens

Defesa alega que marido da profissional publicou, em redes sociais, postagens com críticas ao presidente Jair Bolsonaro

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Os advogados de Flávio Bolsonaro já tentaram barrar essa investigação, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral



A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro deve se manifestar nos próximos dias com relação a um pedido feito pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. A defesa alega suspeição de uma procuradora que está à frente de uma investigação importante: suposta fraude na declaração de bens do filho do presidente da República nas eleições de 2014 e 2016. Silvana Batini é a procuradora alvo desse pedido. A defesa de Flávio argumenta que ela não é isenta o suficiente para participar desta investigação. O motivo: o marido dela, Carlos Augusto Góes, publicou em redes sociais postagens com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Os advogados de Flávio Bolsonaro já tentaram barrar essa investigação, mas o pedido foi negado pela Justiça Eleitoral. No Rio de Janeiro, Flávio também e investigado no famoso caso da rachadinha da Alerj — inclusive, a denúncia contra ele já foi feita pelo MP fluminense à Justiça do Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga