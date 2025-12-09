Flávio confirma candidatura após visitar Bolsonaro: ‘É irreversível’

O senador mudou o tom após ter condicionado sua entrada na disputa pela Presidência de 2026 a ‘um preço’, que incluía ver o pai ‘livre e nas urnas’

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O senador também comentou a reação negativa do mercado financeiro ao anúncio de sua pré-candidatura, classificando-a como "normal"



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (9) que sua pré-candidatura à Presidência da República ‘é irreversível’. A declaração foi feita a jornalistas após ele visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Após ter condicionado sua pré-candidatura à Presidência de 2026 — chegando a afirmar que só abriria mão da disputa caso houvesse “um preço para isso”, como ver o pai “livre, nas urnas” — o senador mudou o tom. Antes, ele havia sinalizado que poderia recuar, desde que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso, fosse resolvida, e disse esperar que a Câmara paute nesta semana a votação da anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Segundo o parlamentar, a decisão tem o “aval” de Jair Bolsonaro, que teria ficado “muito satisfeito” e animado com os resultados de pesquisas de opinião recentes que indicam um crescimento de seu nome na corrida presidencial. Flávio Bolsonaro permaneceu cerca de 30 minutos com o pai e negou que sua candidatura seja negociável.

O senador também comentou a reação negativa do mercado financeiro ao anúncio de sua pré-candidatura, classificando-a como “normal”. Ele expressou confiança de que conquistará o apoio dos investidores, afirmando que o nome “Bolsonaro” é consolidado e que seu projeto se contrapõe ao do governo Lula, que, segundo ele, se baseia no “aumento de impostos”.

Sobre o estado de saúde do ex-presidente, Flávio informou que o quadro de soluços diminuiu e que Jair Bolsonaro demonstrou melhora no ânimo. Após a visita do senador, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou ao local para visitar o marido. Flávio Bolsonaro seguiu para uma reunião no Partido Liberal (PL) para alinhar estratégias políticas da campanha.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA