FMI espera alta de 2,5% no PIB de médio prazo do Brasil em 2024

Fundo revisou suas projeções devido aos ganhos de eficiência esperados com a reforma tributária em andamento e ao aumento na produção de petróleo e derivados

Pixabay Relatório do FMI elogiou a "resiliência econômica" do Brasil e a nova estrutura do mercado de carbono



O FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, prevendo agora uma alta de 2,5% para este ano. A revisão, divulgada em um relatório nesta quinta-feira (12), eleva a expectativa anterior de 2%. Segundo o FMI, a mudança se deve aos ganhos de eficiência esperados com a reforma tributária em andamento e ao aumento na produção de petróleo e derivados. A reforma do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) também foi destacada, com a previsão de que impulsionará a produtividade, criará empregos formais e melhorará a equidade tributária. O relatório elogiou a “resiliência econômica” do Brasil e a nova estrutura do mercado de carbono, mas também apontou riscos significativos, como a volatilidade dos preços das commodities e incertezas globais na economia e na política monetária.

O fundo recomendou investimentos em oportunidades de crescimento verde e destacou a importância de garantir a sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica para fortalecer a credibilidade do país. Os diretores do FMI enfatizaram a necessidade de oferecer ao Banco Central flexibilidade para despesas operacionais, essencial para o progresso em inovações tecnológicas.

*Com informações da repórter Soraya Lauand