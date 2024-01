Foragido da Justiça é preso no Réveillon em Copacabana após reconhecimento facial

Polícia também deteve 12 pessoas maiores e menores de idade, envolvidas em delitos; celulares, uma réplica de pistola, cédulas e dólares foram apreendidos pelos polícias.

TERCIO TEIXEIRA / AFP Pessoas assistem aos tradicionais fogos de artifício de Ano Novo na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil



Um foragido da Justiça foi preso durante o réveillon em Copacabana após ser reconhecido no reconhecimento facial, método de segurança instalado pela polícia carioca para ajudar no patrulhamento durante a festa de ano novo. Essa foi a primeira fez que eles testaram esse recurso. O homem tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto desde março de 2023. Seu reconhecimento foi feito durante a operação, as imagens foram enviadas para central de comando e controle, onde foi emitido o alerta e a pessoa reconhecida. Com isso, os agentes fizeram a abordagem e prederam o homem. Cerca de 3.000 funcionários participaram da operação de segurança do réveillon em Copacabana, que contou com duas milhões de pessoas. Além da prisão do foragido, também houve a detenção 12 pessoas, maiores e menores de idade, envolvidas em delitos. Celulares, uma réplica de pistola, cédulas e dólares foram apreendidos pelos polícias.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga