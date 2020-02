Força Nacional de Segurança Pública vai combater queimadas no Pará

EFE/ Fernando Bizerra Jr. O Pará foi um dos estados que mais sofreu com os incêndios nas florestas em 2019



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou o uso de agentes da Força Nacional de Segurança Pública para ajudar no combate ao desmatamento ilegal no Pará. Os policiais devem permanecer no estado até o final do ano e vão atuar de forma conjunta com servidores do Ibama, que já fazem esse trabalho.

De acordo com a portaria publicada pelo governo nesta segunda-feira, as equipes vão atuar nos locais de alerta identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No ano passado, o Pará foi um dos estados mais castigados pelas queimadas que atingiram a floresta.

O Ministério Público Federal chegou a abrir uma investigação sobre o caso e apura se houve uma diminuição da fiscalização na região por parte da Polícia Militar. A permanência das tropas da Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogada, caso haja um pedido do Ibama.

* Com informações do repórter Vitor Brown.