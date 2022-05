Força-tarefa apreende quase uma tonelada de cocaína na costa brasileira

Sete pessoas que estavam a bordo de um navio com a carga foram presas em flagrante por tráfico de drogas

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Ação conjunta envolveu Polícia Federal, Ministério da Defesa, Marinha, Força Aérea Brasileira e uma autarquia norte-americana, a Truck and Forstment Administration



Uma força tarefa entre Brasil e Estados Unidos apreendeu uma embarcação com quase uma tonelada de cocaína na costa brasileira e ainda prendeu sete pessoas em flagrante. A ação conjunta envolveu Polícia Federal, Ministério da Defesa, Marinha, Força Aérea Brasileira e uma autarquia norte-americana, a Truck and Forstment Administration. A abordagem aconteceu na última sexta-feira, 29. O navio abordado pelos agentes da força tarefa foi um rebocador de bandeira brasileira. Na embarcação foi encontrada 945 quilos de drogas. As sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Eram cinco brasileiros, um espanhol e um francês. Na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro estão sendo feitos todos os trâmites e procedimentos legais para o indiciamento dos tripulantes. Segundo pessoas ligadas à operação, a droga seria levada para a África e tinha sido produzida por países vizinhos do Brasil. O país servia como uma espécie de entreposto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga