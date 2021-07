Força-tarefa encerra duas festas clandestinas em São Paulo

Estabelecimento na Bela Vista já tinha sido interditado antes; outro evento foi em Osasco

Foto: Alex Painners Força-tarefa foi criada para reforçar a fiscalização das medidas restritivas de circulação no combate à pandemia da Covid-19



Após uma denuncia anônima a força-tarefa interrompeu uma festa clandestina com mais 450 pessoas no bairro Bela Vista, na capital paulista. No local, muita gente aglomerada e a maioria não usava máscara de proteção. O responsável pelo evento foi autuado pela Vigilância Sanitária por promover festa fora do horário permitido pelo Plano São Paulo. O local já havia sido interditado anteriormente. A fiscalização continuou por outras regiões de São Paulo. Em Osasco, a ação foi deflagrada pelo garra, com participação de policiais militares do batalhão de choque e de agentes da Vigilância Sanitária, Procon e da Guarda Municipal de Osasco. Um estabelecimento com cerca de 50 pessoas foi fechado. A Vigilância Sanitária inspecionou e orientou um total de 43 locais durante a madrugada. A força-tarefa foi criada para reforçar a fiscalização das medidas restritivas de circulação no combate à pandemia da Covid-19.

*Com informações da repórter Elisangela Carreira