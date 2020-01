Formação de novo governo não esfria protestos no Líbano

EFE Após três meses de um vácuo no poder, o novo gabinete foi composto por nomeações dos maiores partidos, incluindo simpatizantes do Hezbollah



Os protestos na capital do Líbano continuam mesmo após o gabinete recém-formado pelo primeiro-ministro Hassan Diab começar a trabalhar. Embora a mudança de governo tenha sido uma das principais reivindicações dos libaneses, manifestantes seguem descontentes.

Em Beirute, a polícia usou canhões de água, gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão. Para os ativistas, o novo governo não representa o desejo de mudança visto nos protestos, que culminaram na queda do então premiê Saad Al-Hariri.

Após três meses de um vácuo no poder, o novo gabinete foi composto por nomeações dos maiores partidos, incluindo simpatizantes do Hezbollah.

Os manifestantes, no entanto, alegam que a mesma “elite política corrupta” continua no comando do país.

As manifestações contribuem também para agravar ainda mais a pior crise econômica já vista no Líbano. O novo primeiro-ministro, Hassan Diab, assumiu com a promessa de recuperar a economia e fortalecer a moeda local.

*Com informações da repórter Leticia Santini