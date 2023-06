Formalizar o próprio negócio pode aumentar faturamento, aponta pesquisa do Sebrae e da FGV

De acordo com levantamento, empreendedor pode ter aumento de receita de até 25% caso formalize suas empresas; estudo também aborda números do Simples Nacional

Portal do Empreendedor/Divulgação Com o CNPJ, o empresário tem obrigações e os custos de uma empresa formal; ao mesmo tempo tem acesso ao crédito e às possibilidades de pagamento, trazendo organização e estrutura para o próprio negócio



Formalizar o próprio negócio pode aumentar o faturamento do pequeno empreendedor em até 25%, é o que aponta uma pesquisa feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo com a pesquisa, o rendimento dos negócios formais tem receita média de R$ 3,5 mil, enquanto o dos informais é de aproximadamente R$ 1,2 mil. No país, são 15 milhões de pessoas com o próprio negócio formalizado, sendo que um em cada 12 brasileiros em idade ativa são ou já foram MEI. O objetivo do levantamento foi medir o impacto do modelo na vida dos empresários. O assessor da diretoria técnica do Sebrae, Rafael Moreira, avalia que os números identificados pela pesquisa são positivos; “A formalização pelo MEI representa o aumento da renda do empreendedor em torno de 25%. Ele aumenta sua renda em 25% só por ter se formalizado”, explica Rafael. Com o CNPJ, o empresário tem obrigações e os custos de uma empresa formal. Ao mesmo tempo tem acesso ao crédito e às possibilidades de pagamento, trazendo organização e estrutura para o próprio negócio. De forma geral, a formalização de pequenas empresas movimenta R$ 70 bilhões.

A pesquisa também trouxe dados do Simples Nacional, apontando que o faturamento do sistema é de R$ 4,8 milhões por ano, sendo responsável por 8 em cada 10 vagas de emprego. O diretor administrativo da Fenacon, Fernando Baldissera, destaca a importância do mecanismo de arrecadação, mas reivindica uma atualização da tabela. “Hoje, a tabela do Simples Nacional, comparada com os índices inflacionários, está defasada em quase 80%. Deveria ser uma tabela muito maior, um índice de correção anual, porque, obviamente, todo ano tem inflação. A tabela teve reajuste do limite, mas isso não teve redução da carga tributária”, afirma Baldissera. O relatório do Sebrae em parceria com a FGV destaca ainda que, a cada 2 empregos criados por empresas do Simples Nacional, uma nova vaga de trabalho é criada indiretamente.