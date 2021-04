Fornecedor de armas para traficantes da Rocinha é preso pela PF

Evérton Rodrigues da Paixão resistiu a abordagem e a Policia precisou arrombar a porta do apartamento

Marcos Vidal/Estadão Conteúdo Em 2015, a Policia do Rio de Janeiro já havia prendido uma quadrilha que fornecia armas e drogas para o traficante playboy



Um grande fornecedor de armas para traficantes da favela da Rocinha em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 29. O homem, identificado como Evérton Rodrigues da Paixão, foi preso em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. Ele teria resistido a chegada da Policia, que precisou arrombar a porta do apartamento. De acordo com as investigações da PF, Evérton Paixão comprava armas e drogas no Paraguai e revendia o material para a facção criminosa que domina a Rocinha e é considera uma das maiores da América Latina — e, para essa facção, uma verdadeira galinha dos ovos de ouro. O criminoso preso na quinta-feira estava foragido há mais de um ano. Em 2015, a Policia do Rio de Janeiro já havia prendido uma quadrilha que fornecia armas e drogas para o traficante playboy. Também nesta quinta, milicianos foram presos. Um deles, Leon Machado, que seria comparsa de Welligton da Silva Braga, o Ecko, o maior paramilitar do Estado do Rio de Janeiro procurado há muitos anos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga