França e Reino Unido devem fretar aviões para tirar seus cidadãos de Wuhan

O temor de uma epidemia global está crescendo no mesmo ritmo em que novos casos de coronavírus são confirmados na China. Até agora foram apenas 4 pessoas identificadas com o vírus em toda a Europa – 3 na França e 1 na Alemanha.

Ainda assim a preocupação com uma eventual chegada do vírus por aqui tem aumentado a pressão sobre os governos do continente.

As autoridades francesas já confirmaram que vão enviar aviões fretados para retirar seus cidadãos da região de Wuhan. Ao chegar na Europa, eles serão isolados por pelo menos 14 dias mesmo que não apresentem nenhum sintoma relacionado à doença.

Já na Alemanha, o governo ampliou o pedido para que os cidadãos do país evitem viajar para qualquer região da China. A recomendação está sendo dada por diversos governos ao redor do mundo e é significativa porque, até a semana passada, as restrições eram relacionadas apenas a província de Hubei.

No Reino Unido, o governo também confirmou que pretende fretar um avião para retirar seus cidadãos de Wuhan. As autoridades britânicas estão sendo criticadas pelos imigrantes que moram no país e dizem não ter como deixar a região mais afetada.

Também ficou claro nesta semana que o plano britânico para monitorar passageiros chegando de Wuhan não está funcionando. Apenas um número pequeno de passageiros foi monitorado e o governo arquivou os contatos de apenas 10% de todos que vieram para Londres desde o início da crise do coronavírus.

De qualquer forma, nenhum caso foi registrado em território britânico até o momento.

A principal dúvida é o quanto de fato a população em geral deve ficar alarmada com o coronavírus. Apesar do crescimento significativo do registro de casos na China nos últimos dias, os números ainda são pequenos em relação a população do país asiático.

A questão é se os casos reportados representam mesmo o total de pessoas contaminadas e se as medidas tomadas até agora podem controlar a situação de alguma forma.