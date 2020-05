Cidade da França celebra primeira missa drive-thru do mundo

EFE As medidas de distanciamento social em vigor na França preveem que as reuniões religiosas não possam ser celebradas presencialmente até o dia 2 de julho



No primeiro final de semana após suspender as medidas da quarentena, os parisienses saíram as ruas e aproveitaram o domingo (17) de sol em nos canais da cidade.

Quatro regiões, incluindo a capital e seus subúrbios, mantêm uma classificação vermelha — o que significa que a circulação do vírus permanece alta.

Cerca de 500 fiéis celebraram, neste domingo, a primeira missa acompanhada de dentro dos carros — no esquema drive-thru. O feito inédito no mundo aconteceu em Champagne, cidade que fica a 528 km de Paris.

Mais de 200 veículos se juntaram à Eucaristia convocada pelo bispo local, François Touvet, no estacionamento do Capitólio da cidade. A iniciativa será repetida pelo menos nos próximos dois domingos, conforme relatado no site da Diocese de Châlons.

As medidas de distanciamento social em vigor na França preveem que as reuniões religiosas não possam ser celebradas presencialmente até o dia 2 de julho.

Assim, os líderes da diocese disponibilizaram aos seus fiéis um protocolo de saúde e segurança para a celebração da missa, como permitir até 4 pessoas por carro e proibir a saída do veiculo. Quem quisesse se comunicar, tinha de acender as luzes de emergência para avisar os padres encarregados de dar a comunhão.

Os organizadores publicaram em no site as músicas planejadas para a Eucaristia e os fiéis levaram as letras impressas de casa. Eles também exigiram que os participantes desinfetassem as mãos antes de comungar, o que foi feito sem sair do carro.

A França permite que as pessoas viajem até 100 quilômetros ao redor de suas casas, algo que a diocese de Châlons não quis desperdiçar para “mostrar criatividade, em conformidade com as normas de saúde, e reunir os fiéis de uma maneira que lhes permita ser estritamente separados”.

*Com informações do repórter Victor Moraes