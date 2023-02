Deputados federais Eli Borges e Silas Câmara vão se revezar a cada seis meses na presidência do grupo

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado Eli Borges comandará a Frente Parlamentar Evangélica pelos próximos seis meses



A Frente Parlamentar Evangélica terá comando dividido na nova legislatura. O anúncio da nova estrutura foi dado durante um culto realizado pelo grupo político nesta quarta-feira, 8, no Congresso Nacional. Os deputados federais Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Rep-AM) serão os nomes que vão comandar a frente a partir de agora, se revezando entre si a cada seis meses, sendo Borges nos primeiros seis meses e Câmara nos seis meses seguintes. Na semana passada, o grupo tentou decidir sua presidência por uma eleição, mas houve uma confusão sobre o formato do voto, o que acabou encerrando o pleito. A comissão, que conta com diversos deputados e senadores, se reúne todas as quartas-feiras na Câmara dos Deputados. Após um culto, os parlamentares discutem suas pautas.

Durante uma entrevista coletiva, Borges falou sobre a costura do acordo: “Dialogar sempre. Tem que ter sempre a compreensão de que o caminho da unidade é o melhor caminho. Nós tivemos um momento de votação, que também é muito legítimo, e não significa que a frente está dividida, pelo contrário, isso também significa união, mas achamos melhor unir as forças e fazermos da frente mais um exemplo para o Brasil de que possamos estar unidos, tornando-a ainda mais forte para as pautas da fé”, disse o deputado. Borges destacou também quais assuntos serão prioridades nos próximos seis meses. “Isso é uma relação institucional e também coletiva, nunca individual da minha parte, respeitosa, mas nunca abrindo mão dos temas que são caros para nós: vida, família, liberdade, etc”.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro