Fundação Casa inicia vacinação de internos contra a Covid-19 em São Paulo

Expectativa é que 1.600 jovens da instituição sejam imunizados na na capital paulista até o mês de setembro

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A imunização, inicialmente voltada para pessoas com mais de 18 anos e menores com comorbidades, trouxe um alívio para os jovens



A Fundação Casa iniciou a vacinação de internos contra a Covid-19. A imunização, inicialmente voltada para pessoas com mais de 18 anos e menores com comorbidades, trouxe um alívio para os jovens. “Privilégio chegar a nós e aos nossos familiares, voltando visitas para nós. Agora, até poderemos ter maior aproximação, de uma forma mais prevenida”, disse um dos internos. Mesmo com a aplicação do imunizante, a instituição, que abriga infratores que cumprem medidas judiciais, vai manter os protocolos sanitários. O secretário da Justiça do Estado, Fernando José da Costa, afirmou que a medida busca proteger tanto os adolescentes quanto os funcionários do local. “Todos os jovens e servidores estão utilizando máscaras, são estimulados a higienizar as mãos com frequência, usar álcool gel. Houve um investimento em todos esses produtos para que a gente pudesse proteger a vida desses jovens, bem como a vida dos servidores”, disse.

Para as mães dos adolescentes, a chegada da vacina é vista como um presente. A vendedora Marcela Ferreira diz que está aliviada. “Tem que se cuidar, se prevenir e fico feliz dele ter a oportunidade, porque não é todo mundo que teve. Como a gente vem nas visitas, ficamos com medo de passar [a Covid-19], porque algumas pessoas têm não sabem. Então pelo menos sabendo que ele está vacinado já fico mais tranquila”, disse. A previsão da secretaria é que 1.600 internos na capital paulista sejam vacinados até o mês de setembro. Ao todo, o Estado possui 122 unidades que abrigam cerca de 5.150 jovens.

*Com informações do repórter Daniel Lian