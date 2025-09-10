Fux diz que não há evidências de que réus se omitiram de impedir vandalização no 8 de Janeiro

Declaração foi dada durante o voto do ministro no julgamento da Ação Penal que apura a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Luiz Fux, durante o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado



Durante seu voto no julgamento da Ação Penal que apura a tentativa de golpe de Estado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou não haver provas de que os réus do processo tenham se omitido para impedir os atos de vandalismo de 8 de Janeiro. Pelo contrário, o ministro destacou que existem evidências de que um dos acusados agiu para tentar evitar a invasão.

“Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário. Há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos, o que eu atestei pela prova dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu.”