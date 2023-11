G10 Favelas reúne empresários e celebridades em grande evento para combater a fome

Jantar solidário aconteceu na Zona Sul e pretende angariar fundos para ajudar até 100 mil famílias em todo o Brasil

Reprodução/Jovem Pan News Evento contou com apresentações musicais, danças, e reuniu centenas de pessoas na Zona Sul da capital



Nesta sexta-feira, 10, o G10 Favelas, bloco de líderes empreendedores de impacto social das favelas, promoveu mais uma edição de seu jantar solidário. O evento foi realizado na cidade de São Paulo e teve como objetivo arrecadar recursos para o combate a fome. A ação pretende ajudar 100 mil famílias em todo o país. O evento contou com apresentações musicais, danças, e reuniu centenas de pessoas na Zona Sul da capital. Além de destacar toda a potencialidade que existe nas comunidades, diminuir a insegurança alimentar era o principal objetivo do evento. “Nós estamos lançando hoje uma campanha chamada ‘Invista nas pessoas, invista na mudança’. Nós percebemos que a forma de ajudar as pessoas a mudar o país é ajudar a combater a fome, a empreender. Estamos aqui hoje para criar um novo olhar para a favela”, disse Gilson Rodrigues, presidente do G10.

À Jovem Pan News, Sandro Augusto, fundador do Brasil Que Dá Certo, grupo de empresários que apoia a iniciativa, disse que o grupo ajuda a conectar empresários com ações sociais. “O Brasil Que Dá Certo, modestamente, faz a 20 anos essa parte. Essa ponte entre empresariado e as ações sérias de relevância social, aproximando o empresariado, que, muitas vezes, não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. A gente faz um pouco desse papel”, afirmou.

Karina Navarro e André Demarchi, da Benx Incorporadora, têm um projeto que recruta colaboradores que moram na maior favela de São Paulo. E o projeto tem dado certo. “Temos um projeto exclusivo com Paraisópolis chamado ‘Polo da Construção Civil’, onde o foco é formar profissionais na construção civil, visando não só trabalhar na nossa obra, mas na construção civil em geral. O grupo tem essa preocupação de que a partir do momento que fazemos parte da comunidade, nos vemos como integrantes dela”, diz Karina. “A geração de oportunidades é a chave do sucesso. A gente precisa gerar, e é uma obrigação do empreendedor e das empresas, investir em geração de oportunidade. É o futuro. É não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar”, afirmou Demarchi.

*Com informações do repórter David de Tarso