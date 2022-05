Gabriel Monteiro apresenta defesa em processo de cassação de mandato

Conselho de Ética deve investigar as ações do vereador em até 45 dias

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Gabriel Monteiro negou todas as acusações e denúncias feitas por ex-assessores e pessoas próximas



O vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, apresentou nesta segunda-feira, 9, sua defesa no processo de cassação de mandato na Câmara Municipal carioca. De acordo com apuração da Jovem Pan News, ele negou todas as acusações e denúncias feitas por ex-assessores e pessoas próximas. Agora, começa a contar o prazo para que o Conselho de Ética investigue as ações do vereador e o prazo é de até 45 dias. Depois disso, o relator do caso, vereador Chico Alencar (PSOL) vai se manifestar. A expectativa é que ele se posicione favorável à cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. Para que o processo tenha encaminhamento são necessários quatro dos sete votos no Conselho de Ética e aprovação em plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo preciso dois terços dos 51 votos da Casa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga