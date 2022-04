Gabriel Monteiro deve ser notificado oficialmente sobre processo de cassação nesta terça

A partir de agora, vereador terá dez dias para apresentar defesa por escrito; palavra final sobre cassação será dada ao final pelo plenário da Casa

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



Nesta é terça-feira, 19, o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai notificar Gabriel Monteiro (PL) oficialmente sobre o andamento do processo que pode culminar na cassação do vereador. A partir de agora, ele terá dez dias para fazer a defesa por escrito. Todo o rito, de acordo com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, deve durar 90 dias, sendo que a palavra final será do plenário da Casa. Para que o ex-Policial Militar Gabriel Monteiro seja cassado são necessários dois terços dos 51 votos dos vereadores da Casa.

O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu na última segunda-feira, 18, incluir mais duas acusações contra o vereador Gabriel Monteiro (PL) no âmbito da representação que pode culminar com a cassação parlamentar. Essas duas denúncias já sendo apuradas e investigadas pela polícia fluminense. Uma delas foi por um vídeo que Gabriel Monteiro postou nas redes sociais em que aparece fazendo sexo uma menor de idade. A outra denúncia diz respeito a uma menor moradora de rua que foi temporariamente acolhida pelo vereador e sua equipe que, em determinado momento, também em um vídeo postado por Gabriel Monteiro nas redes sociais, ele aparece fazendo carícias inadequadas nessa menina menor de idade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga