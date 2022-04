Gabriel Monteiro é condenado por danos morais após insinuar que médico fazia sexo em UPA

Vereador terá que pagar indenização de R$ 20 mil; ele também é alvo de denúncias de assédio moral e sexual

Reprodução/Pânico Gabriel Monteiro é alvo de denúncias de assédio moral e sexual



O vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (sem partido) foi condenado pela Justiça fluminense a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a um médico. O parlamentar constrangeu o profissional de saúde em uma UPA na zona norte da capital no ano passado. Na ocasião, o vereador invadiu a unidade de madrugada para fazer um vídeo para o canal dele no YouTube e insinuou que o médico estaria tendo relações sexuais com outra médica no escritório. Nesta semana, vieram à tona cinco denúncias contra Monteiro. Servidores, ex-funcinários e uma mulher com quem ele já se relacionou o acusam de assédio moral, sexual e estupro. O vereador também é alvo de acusações de manipulação em vídeos postados em suas redes sociais. Internautas fizeram uma campanha pela desmonetização do canal do parlamentar. Segundo informações extraoficiais, ele recebia pelo menos R$ 200 mil por mês com os vídeos publicados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga