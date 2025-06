Galípolo vê economia ‘resiliente’ mesmo com alta taxa de juros

Presidente do BC destacou o monitoramento contínuo realizado pelo Banco Central e defendeu a necessidade de aprimoramento do Conselho Monetário Nacional

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Galípolo, algumas discussões no colegiado geram desconforto, o que sugere a necessidade de melhorias na governança.



O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recentemente manifestou suas preocupações em relação ao uso do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) como uma ferramenta de arrecadação ou apoio à política monetária. Essa preocupação veio à tona após o governo federal anunciar um aumento no IOF sobre diversas operações financeiras, decisão que foi posteriormente revertida devido à reação negativa do mercado. Galípolo enfatizou que o IOF deve ser utilizado como um imposto regulatório, e não como um instrumento de controle de capitais, algo que ele considera indesejável.

Durante um evento promovido pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, Galípolo destacou a incerteza que permeia o atual cenário da política monetária, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele ressaltou a importância de manter flexibilidade nas decisões e de ser cauteloso na comunicação do Banco Central. O presidente mencionou que a taxa de juros atual é contracionista, mas sublinhou a necessidade de continuar ajustando a política monetária com base nos dados econômicos disponíveis.

Além disso, Galípolo comentou sobre a resiliência surpreendente da economia brasileira, mesmo diante de um cenário global de possível desaceleração. Ele destacou o monitoramento contínuo realizado pelo Banco Central e defendeu a necessidade de aprimoramento do Conselho Monetário Nacional. Segundo ele, algumas discussões no colegiado geram desconforto, o que sugere a necessidade de melhorias na governança.