Garcia agradece apoio de PP e Patriotas e fala sobre necessidade de reduzir o custo de vida em SP

Governador paulista e candidato a mais quatro anos no comando do Palácio dos Bandeirantes participou da convenção partidária do Progressista

Divulgação/Governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador de São Paulo e pré-candidato a mais quatro anos como chefe do Palácio dos Bandeirantes



Em São Paulo, o candidato do PSDB ao governo do Estado, Rodrigo Garcia, confirmou o apoio de duas legendas à sua campanha, do Progressista e do Patriotas. Ao todo, ele soma 10 siglas em sua base eleitoral. Durante a convenção partidária do PP, Garcia comemorou a aliança. Ainda durante o evento, o governador de São Paulo falou sobre os desafios para reduzir o custo de vida da população. “A gente foi o primeiro Estado do Brasil a reduzir os impostos na área dos combustíveis. E por que eu fiz isso? Porque a vida não está fácil. O dinheiro não está chegando até o final do mês. E tudo que o governo puder fazer para diminuir o custo de vida tem que ser feito pela nossa população. Muitas pessoas me criticaram: São Paulo vai perder receita. E eu respondo a elas: Pode perder receita sim, mas eu tenho a garantia que nós vamos manter os nossos investimentos e, principalmente, neste momento tão difícil, a certeza que nós estamos ajudando quem mais precisa no nosso Estado”, declarou. Além do PP e do Patriotas, Garcia conta com o apoio do Podemos, do Solidariedade, do Cidadania, do União Brasil, MDB, Avante e PROS.