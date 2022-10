Garcia reafirma apoio a Tarcísio e Bolsonaro durante evento de homenagem à Rota, grupo da PMSP

Governador citou evento com prefeitos de todo o Estado de São Paulo na próxima semana em prol dos candidatos

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/09/2022 Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB)



Nesta sexta-feira, 14, foi celebrado 52 anos da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA). O evento aconteceu no primeiro batalhão de polícia de choque do Estado de São Paulo, na capital paulista. Autoridades como governador Rodrigo Garcia (PSDB), o prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Carlos Eduardo Pignatari (PSDB), estiveram presentes e receberam a medalha “Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar”. Em discurso, Garcia exaltou o papel da tropa, que faz parte do comando geral da Polícia Militar: “Rota significa menos bandido na rua, menos drogas na rua e mais segurança às famílias de São Paulo. É isso que todos nós desejamos, que nós tenhamos um Estado de ordem, de paz e um Estado que permita a nossa sociedade evoluir, fazer o seu trabalho e seguir com segurança pública”. Falando com a imprensa, Garcia também reiterou seu apoio no segundo turno das eleições ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao candidato ao Palácio dos Bandeirantes ligado a ele, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Estamos agenda para a próxima semana um grande encontro de prefeitos, com a presença de Tarcísio e de Bolsonaro, aí nós falaremos disso no momento certo”, declarou. Garcia ainda foi questionado sobre a possibilidade de sair do PSDB, mas disse não ter nenhum motivo para deixar a legenda.

O prefeito da capital paulista também discursou no evento, destacando o papel da Rota ao longo dos anos. “Grande gratidão aos veteranos que construíram essa história fantástica da Rota, que se tornou uma das instituições mais reconhecidas do nosso país e do mundo. Desejo a vocês dignidade acima de tudo, que Deus abençoe e acompanhe sempre vocês na sua missão, que sejam felizes e eficazes no combate à criminalidade, que tanto atormenta os trabalhadores e trabalhadoras”, disse Nunes. O prefeito também ressaltou o papel da mulher na segurança pública: “Em nome da Elza, fazer esse cumprimento a todas as mulheres que fazem parte da Polícia Militar e da importância que é ter essa participação também na nossa força de segurança”. Além de autoridades, o evento também homenageou os civis e instituições que apoiaram as atividades da Rota.

*Com informações da repórter Camila Yunes