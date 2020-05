Gasolina sobe 12% a partir desta quinta nas refinarias

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Com o terceiro aumento a Petrobras avança 38% no preço gasolina em maio, dentro de um cenário de recuperação das cotações do petróleo



A Petrobras anunciou o terceiro aumento na gasolina no mês de maio. A partir desta quinta-feira (20), a estatal reajusta em 12% o combustível nas refinarias.

Numa Live do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque defendeu os ativos brasileiros para receber investimentos privados após a pandemia do coronavírus.

“O nosso país, ele tem algumas oportunidades. Nós vimos a redução da produção de petróleo, mas a Petrobras bateu recorde de exportações em abril.”

Com o terceiro aumento a Petrobras avança 38% no preço gasolina em maio, dentro de um cenário de recuperação das cotações do petróleo no mercado externo.

O preço do Brent subiu 40% numa reação aos cortes de produção dos grandes mercados e a mudança nas medidas de isolamento contra o coronavírus, com o início da retomada das atividades.

